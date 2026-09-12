Росія знищила склади одного з провідних постачальників канцелярії в Україні

Російські окупанти знищили склад постачальника канцелярських товарів, товарів для творчості та офісного приладдя. Про це повідомила компанія Buromax на своїй сторінці у Facebook 11 вересня.
"У результаті ворожих ударів постраждали наші склади, основна частина товару знищена", – ідеться в повідомленні.
У свою чергу видання Forbes повідомило, що від ударів Росії постраждали склади компанії "Імпорт-Офіс Україна" – одного з провідних постачальників канцелярських товарів та товарів для творчості й офіційного дистриб’ютора відомих іноземних компаній. Загалом вогонь знищив продукцію таких українських брендів, як Buromax, Zibi та Buroclean, а також товари Bic, Maped, Fellowes, Uni та інших компаній.
"Боляче. Не вкладається ні в голову, ні в серце. Знищено те, що ми разом із командою створювали протягом десятиліть. Але ми не здаємося! Вистоїмо! Відновимося!" – заявили засновники компанії Вадим Зібров та Оксана Філонова.
У компанії заявили, що продовжують працювати, а саме накопичують асортимент, який перебував у дорозі та на виробничих майданчиках, відновлюють операційні процеси та працюють над стабілізацією поставок.
При цьому продукція Buromax і Zibi доступна в торговельних мережах та інтернет-магазинах партнерів, але сайти buromax.ua та zibi.ua тимчасово не працюють.
Удари Росії по складах в Україні – останні новини
Армія Російської Федерації систематично знищує в Україні склади з продуктами харчування, ліками та іншими товарами для цивільного населення. Так, 10 вересня РФ завдала удару по заводу соняшникової олії "Олейна" у Дніпрі. Підприємство є американською власністю, що належить корпорації Bunge.
Крім того, цього ж дня російські окупанти завдали удару по складських приміщеннях торговельної мережі Varus у Дніпрі.