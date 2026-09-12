Росія знищила склади одного з провідних постачальників канцелярії в Україні

Зазначається, що знищена продукція таких брендів, як Buromax, Zibi та Buroclean, Bic, Maped, Fellowes, Uni та інших компаній.

Російські окупанти знищили склад постачальника канцелярських товарів, товарів для творчості та офісного приладдя. Про це повідомила компанія Buromax на своїй сторінці у Facebook 11 вересня.

"У результаті ворожих ударів постраждали наші склади, основна частина товару знищена", – ідеться в повідомленні.

У свою чергу видання Forbes повідомило, що від ударів Росії постраждали склади компанії "Імпорт-Офіс Україна" – одного з провідних постачальників канцелярських товарів та товарів для творчості й офіційного дистриб’ютора відомих іноземних компаній. Загалом вогонь знищив продукцію таких українських брендів, як Buromax, Zibi та Buroclean, а також товари Bic, Maped, Fellowes, Uni та інших компаній.

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"Боляче. Не вкладається ні в голову, ні в серце. Знищено те, що ми разом із командою створювали протягом десятиліть. Але ми не здаємося! Вистоїмо! Відновимося!" – заявили засновники компанії Вадим Зібров та Оксана Філонова.

У компанії заявили, що продовжують працювати, а саме накопичують асортимент, який перебував у дорозі та на виробничих майданчиках, відновлюють операційні процеси та працюють над стабілізацією поставок.

При цьому продукція Buromax і Zibi доступна в торговельних мережах та інтернет-магазинах партнерів, але сайти buromax.ua та zibi.ua тимчасово не працюють.

Удари Росії по складах в Україні – останні новини

Армія Російської Федерації систематично знищує в Україні склади з продуктами харчування, ліками та іншими товарами для цивільного населення. Так, 10 вересня РФ завдала удару по заводу соняшникової олії "Олейна" у Дніпрі. Підприємство є американською власністю, що належить корпорації Bunge.

Крім того, цього ж дня російські окупанти завдали удару по складських приміщеннях торговельної мережі Varus у Дніпрі.

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