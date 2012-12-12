Захуцька стверджує, що перед бюджетниками немає боргів

Харків. 12 грудня. УНІАН. Заборгованості із зарплати в бюджетній сфері Харківської області на 1 грудня цього року немає.

Про це сьогодні під час прес-конференції заявила начальник Головного управління праці та соціального захисту населення ХОДА Олена Захуцька, повідомляє сайт облдержадміністрації.

«Заборгованості із заробітної плати в бюджетній сфері на 1 грудня цього року немає. Що стосується затримки виплат, то вони є, але неістотні. Мається на увазі, що, наприклад, виплата за колективним договором повинна бути зроблена 1-3 числа місяця, але йде зсув на 5-6 число», - сказала О.Захуцька.