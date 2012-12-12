Азербайджанская диаспора осуждает «ксенофобские высказывания» народного депутата

Харьков. 12 декабря. УНИАН. Руководство Харьковской областной организации «Азербайджанская диаспора» выражает обеспокоенность в связи высказыванием депутата Верховного совета Украины нового созыва Федора Негоя, произнесенным в адрес азербайджанцев и грузин.

Об этом говорится в заявлении, переданном УНИАН председателем областной организации «Азербайджанской диаспоры, Послом мира, Героем казацкого народа, атаманом азербайджанского казачьего полка генерал-лейтенантом Фикратом Велиевым.

Он напомнил, что 6 декабря на пресс-конференции на вопрос журналистов о законе о рынках Ф.Негой ответил: «Вы посмотрите, у нас на рынках торгуют азербайджанцы, грузины - это раковая опухоль нашего государства. Россия их выгнала, они пригрелись у нас на Украине».

«Мы считаем, что это ксенофобские высказывания», - заявил Ф.Велиев.

По его словам, подобные высказывания Народного депутата Украины, опубликованные в СМИ и распространяемые в многонациональном обществе, «недопустимы в демократическом государстве».

По его словам, это не только порочит честь и достоинство представителей упомянутых национальностей, но и способствует разжиганию межнациональных распрей, «несет угрозу стабильности в обществе».

«В Украине на протяжении многих десятилетий царит межнациональный мир и согласие, и мы, граждане этой страны, обеспокоены тем, что это может пошатнуться», - сказал Ф.Велиев.

«Украинский и азербайджанский народы, - добавил он, - имеют многовековую историю дружественных взаимоотношений. Азербайджанцы и грузины активно участвуют политической, экономической и культурной жизни Украины. В Баку установлен памятник великого украинского поэта Тараса Шевченко, в Киеве возведен памятник общенационального лидера Гейдара Алиева».

«Поэтому представители азербайджанской диаспоры осуждают подобные высказывания таких «избранников народа» и выражают надежду, что это будет также осуждено в украинском обществе», - резюмировал Ф.Велиев.