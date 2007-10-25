Катар придивляється до Ан-74

Харків. 25 жовтня. УНІАН. У середу в облдержадміністрації пройшла зустріч губернатора Арсена АВАКОВА з командувачем Військово-повітряними силами Держави Катар генералом АЛЬ-МАЛЕКОМ, який знаходиться в Харківській області з робочим візитом.

Як повідомляє сайт ОДА, у ході бесіди генерал АЛЬ-МАЛЕК дав високу оцінку продукції Харківського державного авіаційного виробничого підприємства й, зокрема, літаку Ан-74.

А.АВКОВ і командувач Військово-повітряними силами Держави Катар обговорили напрями можливої співпраці й домовилися про подальші спільні дії.

У зустрічі взяли участь заступник голови облдержадміністрації Ярослав ЮЩЕНКО, начальник Головного управління зовнішньоекономічних зв`язків і євроінтеграції Віктор КОВАЛЕНКО та генеральний директор державного концерну «Авіація України» Олег ШЕВЧЕНКО.