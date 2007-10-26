Понад 40 будинків залишаються без тепла
10:50, 26 жовтня 2007Харьків
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Його й не вмикали
Харків. 26 жовтня. УНІАН. На сьогодні у Харкові понад 40 будинків залишаються без тепла.
Як передає Медіапорт, журналісти якого спостерігають за початком опалювального сезону, харків’яни продовжують скаржитися на відсутність тепла у будинках і квартирах.
У більшості випадків, про які мешканці повідомляють обласного центру, опалення і не вмикали.
Медіапорт подає список кожного такого будинку чи квартири.
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