Сегодня - День солидарности азербайджанцев мира

Харьков. 31 декабря. УНИАН. Сегодня, 31 декабря, отмечается День Национальной солидарности азербайджанцев, живущих во всех странах мира.

От имени Союза азербайджанцев мира соотечественников с праздником поздравил председатель организации, вице-президент МКА, Герой Казацкого народа, маршал, академик Миршахин Исмаилов.

Ежегодно 31 декабря все в Азербайджане заняты не только предновогодними хлопотами, но также отмечают День Национальной Солидарности азербайджанцев, живущих во всех странах мира, говорится в поздравлении.

Ежегодно этот праздник отмечают около 50 миллионов азербайджанцев. Азербайджанцев, проживающих не только на своей родине, но и в исламской республике Иран, Турции, странах СНГ, Германии, Франции, Великобритании, в Скандинавских странах, в США и в странах Ближнего Востока.

Азербайджанская диаспора – а это около 500 тысяч человек – проживает в Украине.

22 года назад, в 1989 году азербайджанцы, проживающие по обеим сторонам реки Араз, в целях объединения начали разрывать колючую проволоку на границе между СССР и Ираном от Ордубада до Шарура. Годовщина указанных событий на границе была торжественно отмечена в Стамбуле. 16 декабря 1991 года в парламенте Азербайджана это событие нашло отражение в соответствующих документах. В 1992 году по этому поводу было принято официальное решение. С тех пор День солидарности азербайджанцев мира отмечается ежегодно 31 декабря.

М.Исмаилов пожелал всем соотечественникам жить в мире, достатке и согласии, хранить свои национальные традиции, а также ценить и уважать культуру других народов.