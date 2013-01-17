Україні випала можливість виявити себе на міжнародній арені - Бережна

Харків. 17 січня. УНІАН. Головування України в Організації з безпеки та співпраці в Європі (ОБСЄ) сприятиме вирішенню заморожених конфліктів на пострадянському просторі, зокрема в Молдові та Грузії.

Про це на урочистій церемонії вступу України в ранг Голови ОБСЄ заявила представникам ЗМІ перший заступник голови Комітету ВРУ з питань європейської інтеграції, нардеп-харків`янка Ірина Бережна. Вона нагадала, що сьогодні, 17 січня, у Відні (Австрія) міністр закордонних справ України Леонід Кожара візьме участь у засіданні постійної ради ОБСЄ вже в ранзі голови цієї організації і представить програму дій нашої країни на час головування.

За словами І.Бережної, наступні кілька років будуть вирішальними для роботи ОБСЄ як організації, тому в України є шанс виявити себе з погляду ініціатив з удосконалення роботи організації.

«Безумовно, Україна працюватиме так, щоб забезпечити спадкоємність діяльності, оскільки досвід Ірландії, Литви та інших попередніх головуючих країн для нас важливий. Пріоритетними залишаться не просто підтримка безпеки у всіх аспектах, але й поглиблення демократії, дотримання прав людини, активний діалог з громадянським суспільством. Також Україна докладе всіх зусиль для вирішення питань зміцнення енергетичної безпеки, боротьби з торгівлею людьми, захисту свободи слова, просування гендерної рівності», - передає слова І.Бережної прес-служба народного депутата.

Народний депутат нагадала, що Україна є членом ОБСЄ понад 20 років, але можливість головувати в організації Україні випала вперше. «Тому всі ми повинні докласти максимум зусиль для того, щоб наша робота як головуючої в ОБСЄ країни не просто принесла видимі результати, але й стала прикладом для подальших головувань» - сказала І.Бережна.