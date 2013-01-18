Кужель заявляє, що жінок-депутатів силоміць випхнули з блоку Тимошенко

Харків. 18 січня. УНІАН. Жінок- народних депутатів від «Батьківщини» Олександру Кужель, Тетяну Слюз та Людмилу Денисову, які в ЦКЛ «Укрзалізниці» приєдналися до акції громадської непокори екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, силоміць видворили за межі лікарняного блоку екс-прем’єра.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила сама О.Кужель.

«Сьогодні о шостій ранку відкрилися двері, зайшло троє людей – виконавча служба, пенітенціарна служба, дівчата лежали на підлозі. Я одна чергувала. Ми закричали, оскільки ми весь час були в одязі та з депутатськими посвідченнями в руках. Ми швидко стали до вікна – 4,5 квадратних метрів кімната, в якій ми знаходилися. Вони зачитали рішення якогось суду, ми нічого не чули. Та закричали «Заходьте!». Влетіло чоловік 20 без пізнавальних знаків. Вони схопили нас кожну, по 6-7 осіб нас тягнули. Ми були без взуття. Викинули нас на сходи, кинули туди ж речі та пішли», - сказала вона.

За словами О.Кужель, стан здоров’я усіх депутаток погіршився, у Т.Слюз стався серцевий напад.

«У Тетяни Слюз - серцевий напад і гіпертонічний криз. До нас приїхала швидка. У мене тиск вдвічі підвищився, ледь дихаю. У Денисової навпаки впав. Ми не можемо поки розслабитися, тому що Тетяну госпіталізували. Ми повинні на це відреагувати та розказати всім, що ми побачили вчора. Все, що ми вчора побачили, - це навіть не тортури, панове. Це страшні речі», - сказала О.Кужель.