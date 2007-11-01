МТС запровадила бездротовий інтернет CDMA у Харкові

ЗАТ "Український мобільний зв`язок" ("МТС-Україна") почало комерційну експлуатацію мережі бездротового інтернету на базі технології "СDMA-450 REV А" в Харкові.

Про це 1 листопада повідомили агенції "STATUS QUO" в компанії.

До цього мережа бездротового інтернету на базі технології "СDMA-450 REV А" була запущена в Києві. Нова технологія забезпечує швидкість передачі даних до 1,8 Мбіт/с і отримання даних - до 3,1 Мбіт/с.

Термінали бездротового доступу поставила компанія "AnyData". Послуги мережевого проектування, планування, впровадження, експлуатації, обслуговування і навчання персоналу надаються компанією "Alcatel-Lucent".