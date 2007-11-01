Єврейську школу в Києві буде відновлено

Благодійний фонд народного депутата України від БЮТ Олександра ФЕЛЬДМАНА надасть фінансову підтримку у відновленні єврейської школи, яка була підпалена вчора в Києві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі О.ФЕЛЬДМАНА.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, цей інцидент узятий ним особисто під особливий контроль. «Вже готуються відповідні звернення до Президента і голови СБУ, в якому, за указом Президента, створено спецпідрозділ з боротьби з ксенофобією», - йдеться в повідомленні.

«Якщо міліція району намагатиметься представити цей інцидент як «загоряння проводки» і намагатиметься викривити антисемітське підґрунтя цієї акції – винні не залишаться безкарними», – заявив О.ФЕЛЬДМАН.

Щодо самого інциденту, в повідомленні сказано, що 31 жовтня приблизно о 14.45 - 15.00 в Дніпровському районі Києва за адресою проспект Генерала Ватутіна, 22-б, невідомі підлітки (за словами очевидців, їх було троє) кинули у вікна єврейської школи "Сімха" якийсь предмет, після чого миттєво спалахнула пожежа.

«Весь перший поверх згорів, майже всі меблі, телефонні і електропроводи пошкоджені повністю. Рабин Мордехай ЛЕВЕНГАРЦ говорить, що в цьому приміщенні розташовувалася саме старша школа (у цьому ж приміщенні, тільки з іншого боку, є і молодша), і, слава богу, що всі діти зараз на канікулах, і тому дивом ніхто з дітей не постраждав», - повідомляє прес-служба.

При цьому в повідомленні прес-служби підкреслюється, що міліціонери, які «приїхали на подію, відразу зробили спробу "домовитися" з постраждалою стороною, щоб вони "не псували показники по району", і сказали, що вогонь на школу перекинувся нібито з сміття, що загорілося поблизу, демонструючи тим самим в черговий раз свої наміри кваліфікувати інцидент як хуліганство, а не як антисемітську акцію».