Янукович вручив харківській шахістці Ушеніній орден княгині Ольги

Харків. 30 січня. УНІАН. Сьогодні Президент України Віктор Янукович привітав Ганну Ушеніну з перемогою на чемпіонаті світу з шахів серед жінок 2012 року та нагородив її орденом княгині Ольги II ступеня.

Про це повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації з посиланням на офіційний сайт глави держави.

За словами В.Януковича, перемога харківської спортсменки є особливою. Г.Ушеніна стала не лише 14-ю чемпіонкою світу з шахів, але й першою українкою, яка отримала цей титул з часу проголошення Незалежності України.

«Дуже приємно, що в нашій державі народилася така видатна особистість. Хотів би побажати Вам, щоб це була не остання Ваша нагорода», - сказав В.Янукович під час зустрічі з Г.Ушеніною.