Міліція накрила шайку, яка незаконно отримувала кредити

Харків. 24 лютого. УНІАН. У Харкові правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася підробкою документів та незаконним отриманням кредитів у банківських установах міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Злочинна група з шести осіб розпочала свою діяльність на початку лютого 2013 року. Зловмисники придбали та оформили на підставну особу підприємство, печатку якого використовували для виготовлення фіктивних довідок про доходи.

Згодом шахраї знаходили громадян, яким виготовляли підроблені документи. На автомобілі одного з членів злочинного угрупування підставних осіб підвозили до відділень різних банків Харкова з метою отримання кредитів на суми від 25 до 30 тис грн.

Шахраї лише протягом одного тижня виготовили понад 20 фіктивних довідок про доходи, які вони надали до банківських установ та організацій для отримання кредитів. Суми кредитів навмисно обирали не дуже великі, аби не привертати до себе уваги охоронних структур банків.

14 лютого цього року зловмисникам вдалося отримати в одному з банків кредит на суму 25 тис грн.

Працівники харківської міліції розробили комплекс оперативних заходів, спрямованих на встановлення осіб злочинної групи, а також банківських установ, куди було надано фіктивні довідки про доходи.

Завдяки цьому правоохоронцям вдалося попередити видачу кредитів за фіктивними документами в різних банківських установах, що в подальшому могло завдати збитків в особливо великих розмірах банківській системі України.

Членів злочинної групи затримано «на гарячому» - під час спроби отримання кредиту. У зловмисників вилучено печатку підприємства, від імені якого виготовлялись фіктивні довідки про доходи, підготовлені підробки, а також флеш-носії з їхніми зразками.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, їхній збут, використання підроблених документів) та ч. 1 ст. 222 Кримінального кодексу України (шахрайство з фінансовими структурами).

Членам злочинної групи пред’явлено обвинувачення, триває досудове розслідування.