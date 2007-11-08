СЕС оштрафувала 34 керівників

Харків. 8 листопада. УНІАН. Обласна санепідемстанція оштрафувала 34 керівників установ за спалення на території їхніх об’єктів сміття та опалого листя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує сайт ОДА з посиланням на головного державного санітарного лікаря області Івана КРАТЕНКА.

Як вважає керівник обласної СЕС, комунальні служби обирають найбільш «дешевий» спосіб прибирання територій від сміття та листя – вони просто спалюють їх. Рік у рік палають багаття, дим від яких задушливий та шкідливий. Шкідливі речовини від диму осідають у приземному шарі атмосфери – саме на тому рівні, на якому ми дихаємо.

При спалюванні листя в атмосферному повітрі підвищується вміст окису вуглецю, концентрація якого на центральних вулицях міста і без цього в години «пік» перевищує допустимі норми. Підвищений вміст окису вуглецю в атмосферному повітрі погіршує самопочуття, викликає почуття втоми, головний біль. Дим подразнює верхні дихальні шляхи, слизову оболонку очей, може спровокувати загострення хронічних хвороб – астми та бронхіту (в структурі загальної захворюваності хвороби органів дихання займають одне з перших місць).

Спеціалістами санепідслужби при виявленні фактів спалювання сміття на території об’єктів у 2007 році застосовано 34 штрафи. Серед оштрафованих керівник Житлокомунсервіс Московського району, директор кафе «Благоустрій», завідуючі дитячими садками № 268 та №354, директор парку ім. Маяковського.