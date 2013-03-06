У Харкові планують відкрити почесне консульство Білорусі

Харків. 6 березня. УНІАН. Республіка Білорусь планує відкрити у Харкові почесне консульство.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це сьогодні під час зустрічі з заступником Харківського міського голови з питань розвитку та забезпечення життєдіяльності міста Ігорем Тереховим сказав радник-посланець Посольства Республіки Білорусь в Україні Ігор Мілідович.

За його словами, питання відкриття почесного консульства знаходиться на стадії організаційних рішень – білоруська сторона вже готова запропонувати кандидатуру на посаду почесного консула республіки в Харкові.



Під час зустрічі також була досягнута попередня домовленість про проведення 23-24 квітня Днів білоруської культури в Харкові.

За інформацією прес-служби міськради, білоруська сторона планує презентувати в Харкові концертну програму національного творчого колективу, а також провести спільну виставку ремесел та народної творчості, де, зокрема, будуть експонуватися твори учнів Харківської художньої школи ім. І. Рєпіна та Білоруської республіканської художньої школи.



Крім цього, в рамках Днів білоруської культури в Харкові пройде показ художніх фільмів режисерів цієї країни.