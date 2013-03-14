У Харкові в інституті ім. Підгорного стався вибух: загинула людина

Харків. 14 березня. УНІАН. У Харкові в 16-поверховому будинку «Інституту з проблем машинобудування ім. Підгорного», в лабораторії на 5-му поверсі, під час проведення досліду стався вибух балона електролізної установки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі державної служби України з надзвичайних ситуацій, вибух стався учора, 13 березня, о 19-й годині.

Внаслідок вибуху одна людина загинула та ще одна постраждала, яку в стані середнього ступеню тяжкості госпіталізовано до міської лікарні.

Пожежі та руйнування лабораторії не було.