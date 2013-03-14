В лабораторії інституту ім. Підгорного вибух: є жертви
08:23, 14 березня 2013Харьків
0 0
Під час проведення досліду стався вибух балона електролізної установки, одна людина загинула, ще одна постраждала…
Харків. 14 березня. УНІАН. У Харкові в 16-поверховому будинку «Інституту з проблем машинобудування ім. Підгорного», в лабораторії на 5-му поверсі, під час проведення досліду стався вибух балона електролізної установки.
Як повідомили УНІАН у прес-службі державної служби України з надзвичайних ситуацій, вибух стався учора, 13 березня, о 19-й годині.
Внаслідок вибуху одна людина загинула та ще одна постраждала. Її в стані середнього ступеню тяжкості госпіталізовано до міської лікарні.
Пожежі та руйнування лабораторії не було.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter