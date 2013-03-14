Прокуратура взяла на контроль розслідування вибуху в інституті ім. Підгорного

Харків. 14 березня. УНІАН. Прокуратура Харківської області взяла на контроль розслідування факту вибуху в лабораторії Інституту з проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Володимира Ковальова.

За його словами, інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що потягло за собою тяжкі наслідки).

Призначений процесуальний керівник з працівників прокуратури району, провадиться досудове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня ввечері в приміщенні лабораторії інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України стався вибух. Внаслідок вибуху загинув 60-річний старший науковий співробітник лабораторії та постраждав 40-річний інженер.

Руйнування лабораторії не було. За попередньою інформацією, в лабораторії стався вибух блоку системи вимірювання рівня рідини установки для дослідження електрохімічних елементів.