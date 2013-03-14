Харківщина в 2013 році розпочинає низку великих проектів

Харків. 14 березня. УНІАН. В Харківській області 2013 року реалізовуватимуться кілька великих проектів у різних галузях.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував директор Департаменту економіки та міжнародних відносин ХОДА Сергій Авершин,

За його словами, 2013 рік для економіки Харківської області, як і всієї країни в цілому, буде досить складним. Тим не менш, в регіоні триватиме активна робота щодо реалізації низки стратегічно важливих для Харківщини проектів.

«Зокрема, мовиться про реалізацію таких проектів, як «Село майбутнього», видобуток нетрадиційного газу, будівництво метро, реконструкція центральної частини міста. Також будемо вирішувати проблему з перевиробництвом цукру. Підготовлено низку проектів соціально-гуманітарного блоку для отримання субвенцій у цьому році. Це стосується реформування охорони здоров`я, освіти, вирішення ряду питань житлово-комунального господарства. Вже передбачені у цьому році джерела фінансування великих проектів, пов`язаних із енергозбереженням», - сказав С.Авершин.