У Харкові організують кролячі перегони

Харків. 14 березня. УНІАН. У Харкові Асоціація кролівників України проведе кролячі перегони.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на представника Асоціації кролівників України Анастасію Настенко.

За її словами, кролячі перегони пройдуть 13 квітня в рамках Українського форуму кролівників у Харкові.

Перегони пройдуть на базі Харківського зоопарку, і всі бажаючі власники кроликів зможуть принести своїх вихованців для участі в них. Захід буде безкоштовним, учасникам потрібно буде лише зареєструватися й оформити довідку від ветеринара.

А.Настенко зазначила, що перед змаганнями учасникам буде необхідно потренувати своїх тварин, бо на дистанції будуть передбачені бар’єри.

«У Європі кроликів поділяють на дві вікові категорії - юніорів та дорослих, і для кожного призначені свої бар’єри. Харківські тварини поки не такі треновані, тому ми ще визначаємо, якої висоти бар’єри поставити», - сказала А.Настенко.

За її словами, у перегонах візьмуть участь 30-40 тварин. Переможці та призери отримають грамоти, кубки та їстивні призи для кроликів.

Кролячі перегони відомі у світі вже близько 90 років, але в Україні така розвага поки не дуже популярна, зазначила А.Настенко.