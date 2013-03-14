На сході вночі місцями невеликий дощ

Харків. 14 березня. УНІАН. У п’ятницю, 15 березня, по Україні очікуються складні погодні умови.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, в більшості західних областей пройде сильний, місцями дуже сильний сніг та мокрий сніг, хуртовини, снігові замети, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура вночі та вдень 1-6° морозу.

В північних, Хмельницькій та Винницькій областях - вночі та вранці сильний, вдень помірний дощ з переходом на Хмельниччині та Житомирщині в мокрий сніг; температура вночі 1-6° тепла, вдень - 6-11°.

На решті території країни дощі (вночі у східних областях, в Криму та Приазов`ї місцями невеликий дощ), подекуди грози; температура вночі - 4-9° тепла, на півдні - до 12°, вдень - 12-17°, у Криму - до 20°.

Вітер в Україні південно-східний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с, в західних областях та південній частині місцями 25-28 м/с.

По Київській області хмарно. Вночі та вранці сильний, вдень - помірний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура вночі - 1-6° тепла, вдень - 6-11° тепла.

По м. Києву хмарно. Вночі та вранці сильний, вдень - помірний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура вночі - 4-6° тепла, вдень - 9-11° тепла.