В Ізюмі депутати райради передумала протестувати проти сланцевого газу

Харків. 14 березня. УНІАН. Ізюмська районна рада Харківської області скасувала своє рішення звернутися до Верховної Ради з проханням призупинити розробку та видобування сланцевого газу на території Ізюмського району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської обласної ради, за рішення відкликати звернення до парламенту сьогодні на сесії проголосувала більшість депутатів Ізюмської райради.

Як зазначається у тексті рішення, розглянувши це питання на підставі листа депутата Є.Брюханова та висновку постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, правопорядку, свободи слова, інформації та регуляторної політики райради, депутати вирішили: «Скасувати рішення ХХХ сесії районної ради VI скликання від 27.02.2013 року № 388-VI «Щодо видобування сланцевого газу на території Ізюмського району».

Аргументація у тексті рішення відсутня.

За інформацією інтеренет-порталу «Обрії Ізюмщини», позачергове засідання Ізюмської райради 14 березня «відзначилося бурхливими подіями. З протестом проти видобутку сланцевих газу прийшли на сесію представники ряду політичних сил та представники громадськості».

Як повідомляв УНІАН, на сесії 28 лютого депутати Ізюмської районної ради Харківської області висловилися за призупинку розробки родовищ сланцевого газу на Юзівській площі у Харківській області. Рішення ззвернутися з відповідними вимогами до Верховної ради України було ухвалене депутатами під тиском громадськості району, понад 3 тисячі представників якої пікетували сесію районної ради. Учасники акції зібрали 2913 підписів, група активістів увійшла до сесійної зали і зажадала від депутатів ухвалити рішення призупинити дію угоди між компанією Shell та компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі у Харківській та Донецькій областях (угода була підписана у Давосі 24 січня 2013 р. в присутності Президента України Віктора Януковича та прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте).

У лютому 2012 р. Україна оголосила конкурси на укладення УРП щодо Юзівської (Донецька і Харківська області) та Олеської (Львівська область і Івано-Франківська обл.) площ із запасами сланцевого газу. У травні 2012 р. переможцями конкурсу з укладення угоди про розділ продукції на видобування газу на Олеській і Юзовській площах стали компанії Сhevron і Shell.

Прогнозні ресурси Юзівської площі оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу. Прогнозні ресурси Олеської площі - в 2,98 трлн куб. м газу.

17 січня 2013 р. Харківська облрада схвалила проект угоди про розподіл вуглеводнів, що видобуватимуться на ділянці Юзівська, частина якої розташована на території області.

24 січня у Давосі в присутності Президента України Віктора Януковича та прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте було підписано угоду між компанією Shell та компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі у Харківській та Донецькій областях.

Представники опозиції висловлюються проти умов вказаної угоди. У Харкові, Ізюмі та Донецьку пройшли акції протесту проти видобутку сланцевого газу в Україні.

На знімку: Президент України Віктор Янукович дає старт бурінню першої пошукової свердловини в рамках договору про спільну діяльність компанії «Шелл» та ДК «Укргазвидобування» (нетрадиційний спосіб видобутку газу), с. Веселе Харківської області, 25 жовтня 2012 р.

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