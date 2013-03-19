У Харкові народилася ініціатива просити Януковича розпустити парламент

Харків. 19 березня. УНІАН. Харківські громадські організації звернуться до Президента України Віктора Януковича з проханням розпустити Верховну Раду і призначити нові парламентські вибори.

Як йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Харківської міської ради, відповідна резолюція була ухвалена сьогодні, 19 березня, на щорічній конференції громадських організацій - членів «Єдиної соціальної мережі» Харкова.

За словами віце-президента громадської організації інвалідів «Креавіта» Олени Шингарьової, в конференції взяли участь близько 350 осіб, майже всі вони проголосували за прийняття документа. Причина прийняття резолюції - бездіяльність парламенту, яке призводить до того, що громадські організації не можуть повноцінно надавати послуги людям з обмеженими можливостями. Крім того, не переглядається низка законів, які здатні поліпшити якість життя соціально незахищених верств населення.

«У зв`язку з тим, що парламент не працює - не відбувається індексація виплат, не призначаються соціальні допомоги для дітей-сиріт, не приймається безліч законів по соціальній спрямованості, лежить у розробці закон про створення соціальних підприємств, який здатний вирішити питання з працевлаштування інвалідів. Громадські організації висловили думку соціально незахищених верств населення. Це не політична акція. Це позиція людей з громадянського суспільства», - сказала О.Шингарьова.

Вона повідомила, що ухвалену резолюцію передадуть Президентові України і будуть чекати відповіді протягом 10 днів. Якщо реакції на це звернення не наступить, представники громадських організації створять ініціативну групу для збору підписів на проведення народного референдуму.

Згідно з резолюцією, на референдум пропонується винести такі питання: скоротити чисельність Верховної Ради до 300 народних депутатів, увести другу палату парламенту, яка повинна складатися з представників регіонів. Головним завданням другої палати парламенту має стати законодавче забезпечення розвитку регіонів країни. Ця палата повинна мати контрольні повноваження з виконання законів та володіти правом вето, повністю скасувати депутатську недоторканність, вибори до Верховної Ради провести виключно за мажоритарною системою.

За словами О.Шингарьової, ініціативу Харкова вже підтримав Херсон і сформулював подібне звернення.