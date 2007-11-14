Росіянин віз в Україну набої
20:22, 14 листопада 2007Харьків
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"Поклажу" виявив службовий собака
Харків. 14 листопада. УНІАН. Під час проходження процедури прикордонно-митного контролю у пункті пропуску «Чугунівка», що у Великобурлуцькому районі, в автомобілі громадянина Росії було виявлено 50 набоїв 12-го калібру.
Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, незаконну поклажу в автомобілі «Ауді-100» виявив службовий собака.
Відповідних документів на перевезення через кордон набоїв у водія – мешканця Бєлгородської області - не було. Справою зайнялися слідчі органи.
За даними Д.ГОРКОЛЬЦЕВА, протягом року харківські прикордонники вилучили близько 900 різноманітних боєприпасів.
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