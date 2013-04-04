В центрі Харкова правоохоронці припинили діяльність інтим-салону

Харків. 4 квітня. УНІАН. У центрі Харкова правоохоронці припинили діяльність салону з надання інтимних послуг.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

За даними міліції, викрити інтим-салон допоміг 24-річний харків’янин, який повідомив про те, що в масажному кабінеті, до якого він за газетним оголошенням звернувся для отримання лікувальної процедури, за 350 грн йому запропонували еротичний масаж у виконанні оголеної дівчини.

Заява чоловіка була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво) Кримінального кодексу України.

Під час оперативних заходів було встановлено, що в центрі Харкова розташований оздоровчий комплекс із сауною, де за грошову винагороду чоловікам надаються інтимні послуги.

У приміщенні комплексу правоохоронці виявили 43-річного організатора інтим-салону та чотирьох жінок віком від 22 до 32 років, які надавали послуги.

Під час обшуку працівниками міліції виявили та вилучили гроші за надання сексуальних послуг у сумі 340 дол. та майже 1,5 тис. грн, візитні картки закладу, мобільні телефони, на які телефонували клієнти, а також різні гелі та змазки для масажу.

Зараз у кримінальному провадженні проводяться допити свідків, експертизи та очні ставки.