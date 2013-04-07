Адвокат Тмошенко не певен, що за Луценком звільнять і екс-прем’єра

Харків. 7 квітня. УНІАН. Адвокат колишнього прем`єр-міністра Юлії Тимошенко Олександр Плахотнюк сумнівається в тому, що слідом за помилуванням екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценко буде звільнена і екс-прем`єр.

«Я сумніваюся в тому, що вони підуть на це», - сказав О.Плахотнюк у коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання, чи можна прогнозувати звільнення і Ю.Тимошенко у зв`язку з помилуванням Ю.Луценка.

Адвокат зазначив, що більш серйозним аргументом для Європи було б саме звільнення Ю.Тимошенко.

«Так, помилування Ю.Луценка - це певний крок, який зробила Україна. Якщо наступним кроком буде звільнення Ю.Тимошенко, тоді можна буде говорити про реальні євроінтеграційні прагнення України», - сказав О.Плахотнюк.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня ц.р. Президент України Віктор Янукович помилував низку засуджених, серед яких колишній міністр внутрішніх справ Ю.Луценко та колишній міністр охорони навколишнього природного середовища Георгій Філіпчук.

У прес-службі Державної пенітенціарної служби України повідомили, що «сьогодні відповідний Указ було виконано у повному обсягу, всі засуджені звільнені від відбування покарання, проведено необхідні розрахунки, роз`яснені права і надано необхідну всебічну допомогу».