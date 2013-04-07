Через хворобу судді Тимошенко не будуть везти до Києва

Харків. 7 квітня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко, яка знаходиться в стаціонарі ЦКЛ «Укрзалізниця» в Харкові, не будуть доставляти на завтрашнє засідання Печерського райсуду Києва, де планувалося провести допит свідка Віталія Гайдука у справі про вбивство депутата Євгена Щербаня, оскільки суддя перебуває на лікарняному.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу перед лікарнею сказав журналістам начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащиков.

«Я приїхав зараз, щоб сказати вам, пресі, і довести до відома Юлії Володимирівни те, що завтра на засідання суду Печерського вона доставлена не буде. Сьогодні надійшла інформація до служби про те, що вже тиждень суддя, який повинен проводити засідання суду, знаходиться на лікарняному», - сказав він.

Водночас він наголосив, що пенітенціарна служба завжди готова етапувати Ю.Тимошенко на засідання суду.

І.Колпащиков також зауважив, що перед етапуванням до суду Ю.Тимошенко потрібно вивезти в Качанівську колонію.

«Служба завжди готова провести етапування на засідання суду. Коли-небудь, я сподіваюся, закінчаться всі ці дії довкола цих подій, і все-таки вона буде доставлена в колонію і потім після доставлення в колонію, вона буде доставлена на всі засідання суду», - сказав начальник колонії.