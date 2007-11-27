Стан здоров’я Авакова задовільний
09:38, 27 листопада 2007Харьків
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Губернатор продовжує лікування
Харків. 27 листопада. УНІАН. Стан здоров’я голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА лікарі оцінюють як стабільний і задовільний.
Як передає кореспондент УНІА, про це повідомляє сайт облдержадміністрації.
Губернатор продовжує медичне обстеження і курс лікування в одній з лікарень Харкова.
Як повідомляв УНІАН, А.АВАКОВ був госпіталізований з приступом стенокардії.
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