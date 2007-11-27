Стан здоров’я Авакова задовільний

Харків. 27 листопада. УНІАН. Стан здоров’я голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА лікарі оцінюють як стабільний і задовільний.

Як передає кореспондент УНІА, про це повідомляє сайт облдержадміністрації.

Губернатор продовжує медичне обстеження і курс лікування в одній з лікарень Харкова.

Як повідомляв УНІАН, А.АВАКОВ був госпіталізований з приступом стенокардії.