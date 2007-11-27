Влада демонтує кіоски ТОВ «Преса-Харків» - заява

Харків. 27 листопада. УНІАН. Керівництво ТОВ «Преса-Харків» заявляє, що влада Харкова провадить у місті незаконний демонтаж газетних кіосків, які належать цьому товариству.

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор ТОВ «Преса-Харків» Ігор ДЕГТЯР, 23 листопада 2007 р. представниками державної виконавчої служби Московського району м. Харкова за участю представників Харківської міськради було демонтовано й вивезено у невідомому напрямку газетний кіоск ТОВ «Преса-Харків», що знаходився по вул. Познанській, 2.

І.ДЕГТЯР повідомив, що разом з газетним кіоском було вивезено поліграфічну продукцію, яка в ньому знаходилася, приблизно на 5 тис. грн., і назвав це «фактичною крадіжкою» майна.

Керівник заявив, що адміністрація ТОВ «Преса-Харків» і приватний підприємець, який є орендарем згаданого кіоску, не були заздалегідь повідомлені про дії державної виконавчої служби Московського району м. Харкова, а тому вважають такі дії протиправними. Тим більше, зазначив І.ДЕГТЯР, що всі господарські справи щодо звільнення ТОВ «Преса-Харків» земельних ділянок під газетними кіосками знаходяться у Вищому Господарському суді України, і по більшості з них винесено ухвали щодо призупинення рішення господарського суду Харківської області та Апеляційного господарського суду області щодо звільнення земельних ділянок.

І.ДЕГТЯР зазначив при цьому, що адміністрація ТОВ «Преса-Харків» готує звернення до прокуратури щодо перевищення своїх службових повноважень працівниками державної виконавчої служби Московського району м. Харкова.

Директор повідомив, що 26 листопада мала місце спроба демонтажу ще одного кіоску ТОВ «Преса-Харків» на Московському проспекті.

Він заявив, що представники ТОВ «Преса-Харків» будуть протидіяти незаконним діям Державної виконавчої служби та Харківської міськради.