Фельдман просить Авакова «поставити на місце» владу Харкова
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Харків. 26 листопада. УНІАН. Народний депутат України, голова Харківської обласної організації ВО «Батьківщина» Олександр ФЕЛЬДМАН звернувся до члена Політради НУНС, голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА з приводу ситуації, яка останнім часом склалася у Харкові.
Повний текст заяви, переданої в харківське представництво УНІАН.
Обращение
главы Харьковской областной организации ВО «Батьківщина» А.Фельдмана
к члену Политсовета НСНУ, председателю Харьковской областной государственной администрации А.Авакову
Уважаемый Арсен Борисович!
Завершилась парламентская избирательная кампания, избран новый состав законодательного органа страны, в ближайшие дни состоится формирование парламентской коалиции демократических сил и нового состава Кабинета Министров Украины. Близится к окончанию период «политических соревнований» и все становится на свои места. Однако, до сих пор не понятно – кто поставит на место дискредитировавших себя чиновников и неадекватных представителей городской власти в Харькове?...
Люди устали от политической борьбы и ожидают стабильности. Но при нынешнем положении дел, в условиях, когда в городе не работает ни закон, ни мораль, ни общепринятые нормы политической культуры – стабильность и развитие остаются недостижимыми для Харькова.
Ни для кого не секрет, что Харьков сегодня воспринимается в Украине и далеко за ее пределами, не как город науки и культуры, не как промышленный центр и «первая столица», а как город некомпетентных властей, коррумпированных чиновников, административного произвола и криминальных порядков. О тесном сращивании интересов в Харькове и «круговой поруке» среди представителей местной власти, правоохранительных и судебных органов, а также криминалитета и непрозрачного бизнеса– можно говорить как о давно свершившемся факте и устойчивом местном феномене.
Кроме того, экономическая политика нынешних городских властей, основанная на постоянном наращивании долговых обязательств, тотальной непрозрачной распродаже собственности городской общины, неэффективном использовании бюджетных средств и разбазаривании ликвидных активов на фоне ухудшения инвестиционной среды и деловой активности – это путь к банкротству системы городского хозяйства и неминуемому муниципальному дефолту. Это «тактика выжженной земли», которую проводят сегодня политиканы, осознающие собственную политическую бесперспективность и живущие «одним днем».
Вместе с тем, в Харькове есть достаточное количество здоровых сил, которые не намерены и не хотят «сидеть сложа руки» и ждать, пока криминально-бюрократиченская группировка во власти города, отнимет надежду на возрождение и развитие Харькова у харьковчан.
Считаю, что до проведения комплексной политической, правовой и экономической оценки ситуации в Харькове со стороны Президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны Украины и Верховного Совета Украины – ответственность за гражданский контроль и аудит деятельности харьковских городских властей должны взять на себя представители демократических политических сил и независимых общественных объединений Харькова.
Обращаюсь к Вам с предложением – создать Комитет по независимому аудиту деятельности городских властей и контролю за соблюдением законности в Харькове, в который могли бы войти известные харьковчане, народные депутаты Украины, эксперты, представители демократических политических сил, общественных организаций и СМИ.
Такой комитет, проводя в ежемесячном режиме свои заседания, вырабатывая альтернативную повестку развития и рассматривая важнейшие вопросы жизни города на основе открытого диалога – мог бы стать важным институтом муниципальной демократии и гражданской политики в Харькове.
Предлагаю Вам, как честному и принципиальному политику, которого уважают и которому доверяют харьковчане, а также как государственному руководителю, который несет непосредственную ответственность за ситуацию в регионе и городе - стать инициатором создания подобного Комитета и его главой.
С уважением,
Народный депутат Украины,
Председатель ХОО ВО «Батьківщина»
А.Фельдман