Фельдман просить Авакова «поставити на місце» владу Харкова

Харків. 26 листопада. УНІАН. Народний депутат України, голова Харківської обласної організації ВО «Батьківщина» Олександр ФЕЛЬДМАН звернувся до члена Політради НУНС, голови Харківської облдержадміністрації Арсена АВАКОВА з приводу ситуації, яка останнім часом склалася у Харкові.

Повний текст заяви, переданої в харківське представництво УНІАН.

Обращение

главы Харьковской областной организации ВО «Батьківщина» А.Фельдмана

к члену Политсовета НСНУ, председателю Харьковской областной государственной администрации А.Авакову

Уважаемый Арсен Борисович!

Завершилась парламентская избирательная кампания, избран новый состав законодательного органа страны, в ближайшие дни состоится формирование парламентской коалиции демократических сил и нового состава Кабинета Министров Украины. Близится к окончанию период «политических соревнований» и все становится на свои места. Однако, до сих пор не понятно – кто поставит на место дискредитировавших себя чиновников и неадекватных представителей городской власти в Харькове?...

Люди устали от политической борьбы и ожидают стабильности. Но при нынешнем положении дел, в условиях, когда в городе не работает ни закон, ни мораль, ни общепринятые нормы политической культуры – стабильность и развитие остаются недостижимыми для Харькова.

Ни для кого не секрет, что Харьков сегодня воспринимается в Украине и далеко за ее пределами, не как город науки и культуры, не как промышленный центр и «первая столица», а как город некомпетентных властей, коррумпированных чиновников, административного произвола и криминальных порядков. О тесном сращивании интересов в Харькове и «круговой поруке» среди представителей местной власти, правоохранительных и судебных органов, а также криминалитета и непрозрачного бизнеса– можно говорить как о давно свершившемся факте и устойчивом местном феномене.

Кроме того, экономическая политика нынешних городских властей, основанная на постоянном наращивании долговых обязательств, тотальной непрозрачной распродаже собственности городской общины, неэффективном использовании бюджетных средств и разбазаривании ликвидных активов на фоне ухудшения инвестиционной среды и деловой активности – это путь к банкротству системы городского хозяйства и неминуемому муниципальному дефолту. Это «тактика выжженной земли», которую проводят сегодня политиканы, осознающие собственную политическую бесперспективность и живущие «одним днем».

Вместе с тем, в Харькове есть достаточное количество здоровых сил, которые не намерены и не хотят «сидеть сложа руки» и ждать, пока криминально-бюрократиченская группировка во власти города, отнимет надежду на возрождение и развитие Харькова у харьковчан.

Считаю, что до проведения комплексной политической, правовой и экономической оценки ситуации в Харькове со стороны Президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны Украины и Верховного Совета Украины – ответственность за гражданский контроль и аудит деятельности харьковских городских властей должны взять на себя представители демократических политических сил и независимых общественных объединений Харькова.

Обращаюсь к Вам с предложением – создать Комитет по независимому аудиту деятельности городских властей и контролю за соблюдением законности в Харькове, в который могли бы войти известные харьковчане, народные депутаты Украины, эксперты, представители демократических политических сил, общественных организаций и СМИ.

Такой комитет, проводя в ежемесячном режиме свои заседания, вырабатывая альтернативную повестку развития и рассматривая важнейшие вопросы жизни города на основе открытого диалога – мог бы стать важным институтом муниципальной демократии и гражданской политики в Харькове.

Предлагаю Вам, как честному и принципиальному политику, которого уважают и которому доверяют харьковчане, а также как государственному руководителю, который несет непосредственную ответственность за ситуацию в регионе и городе - стать инициатором создания подобного Комитета и его главой.

С уважением,

Народный депутат Украины,

Председатель ХОО ВО «Батьківщина»

А.Фельдман