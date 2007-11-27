На Новорічні і Різдвяні свята додадуть 26 поїздів
12:17, 27 листопада 2007Харьків
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Найбільше – на Захід і Південь
Харків. 27 листопада. УНІАН. ”Укрзалізниця” для задоволення потреб пасажирів і забезпечення перевезень на Новорічні і Різдвяні свята призначила 26 додаткових поїздів.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі відомства, найбільша кількість поїздів - у Львівському і Кримському напрямках.
Зокрема, Одеська залізниця призначила 5 поїздів, Придніпровська - 8, Південно-Західна – 11, Донецька і Південна залізниці – по одному.
Крім того, російські залізничники призначили на святкові дні додатково 18 поїздів.
Як говориться в повідомленні, робота ”Укрзалізниці” з вивчення попиту на найпопулярніші напрямки і призначення додаткових поїздів триває.
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