Відкрилася виставка про Голодомор

Харків. 27 листопада. УНІАН. У приміщенні Харківського художнього музею відкрилася виставка «Голодомор 1932-1933 років. Як це було».

Як повідомляє сайт облдержадміністрації, на виставці представлені близько 80 конкурсних робіт учнів Харківського художнього училища.

У відкритті виставки взяли участь представники управлінь культури і туризму, освіти і науки облдержадміністрації, директор художнього училища Григорій КОРОБОВ, голова Харківського відділення національної спілки письменників України Іван ПЕРЕПЕЛЯК, а також представники художніх ліцеїв м. Харкова.

Під час відкриття виставки лунали вірші сучасних українських поетів, роздуми присутніх на тему великого голоду в Україні.