БЮТ пікетуватиме Генпрокуратуру
13:04, 27 листопада 2007Харьків
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Вимоги «зупинити безпрєдєл Добкіна і Кернеса»
Харків. 27 листопада. УНІАН. Представники харківського БЮТу закликають високі владні інстанції відреагувати на їхні численні спроби вплинути на належне виконання обов’язків представниками влади Харкова.
Як повідомили у прес-службі у прес-службі БЮТ, завтра у Києві о 9.00 активісти Харківської організації БЮТ продовжать пікетування Генеральної прокуратури України.
Акція проходитиме під гаслом «Зупинемо безпрєдєл Добкіна і Кернеса в Харкові! Заставимо силовиків працювати!».
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