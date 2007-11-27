БЮТ пікетуватиме Генпрокуратуру

Харків. 27 листопада. УНІАН. Представники харківського БЮТу закликають високі владні інстанції відреагувати на їхні численні спроби вплинути на належне виконання обов’язків представниками влади Харкова.

Як повідомили у прес-службі у прес-службі БЮТ, завтра у Києві о 9.00 активісти Харківської організації БЮТ продовжать пікетування Генеральної прокуратури України.

Акція проходитиме під гаслом «Зупинемо безпрєдєл Добкіна і Кернеса в Харкові! Заставимо силовиків працювати!».