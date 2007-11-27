Салигін підвищив собі зарплату
14:37, 27 листопада 2007Харьків
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Служба безпеки України склала протокол про корупційне діяння стосовно голови Харківської облради, керівника обласної організації Партії регіонів…
Головним управлінням з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України 27 листопада стосовно голови Харківської обласної ради Василя САЛИГІНА складено протокол про вчинення корупційного діяння, передбаченого п. «А» ст. 1 Закону України «Про боротьбу з корупцією».
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
За даними прес-центру, підставою для складення протоколу стали матеріали перевірки, у ході якої був задокументований факт незаконного отримання В.САЛИГІНИМ грошової надбавки до посадового окладу в сумі 10 тис. 923 грн. впродовж червня 2006 - вересня 2007 років.
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