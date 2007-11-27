Салигін підвищив собі зарплату

Головним управлінням з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України 27 листопада стосовно голови Харківської обласної ради Василя САЛИГІНА складено протокол про вчинення корупційного діяння, передбаченого п. «А» ст. 1 Закону України «Про боротьбу з корупцією».

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

За даними прес-центру, підставою для складення протоколу стали матеріали перевірки, у ході якої був задокументований факт незаконного отримання В.САЛИГІНИМ грошової надбавки до посадового окладу в сумі 10 тис. 923 грн. впродовж червня 2006 - вересня 2007 років.