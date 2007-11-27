У Харкові визначать 7 чудес міста

Харків. 27 листопада. УНІАН. У Харкові планують провести конкурс на визначення семи кращих архітектурних об`єктів міста.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради з посиланням на головного архітектора міста Сергія ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОГО.

Він запропонував журналістам взяти участь у виборі семи «Семи чудес» столиці Слобожанщини.

За словами С.ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКГО, макетні копії обраних харків`янами шедеврів будуть встановлені на площі Архітекторів, яку планується створити в районі вулиць Пушкінська, Раднаркомівська та Дарвіна.

Свої пропозиції пропонується оформити письмово (скласти перелік об`єктів) і подати до Будинку архітектора (вул. Дарвіна,9) до кінця цього року.

Взяти участь в опитуванні може кожен харків’янин.

Підсумки конкурсу будуть підбиті після 14 січня 2008 р.

Як повідомляв УНІАН, у всеукраїнській акції визначення семи чудес країни бали участь три архітектурні шедеври Харківщини - Будинок Держпрому, Покровський собор та музей-садиба Сковороди у Сковородинівці. У ході рейтингового опитування Держпром увійшов у двадцятку українських шедеврів архітектури.