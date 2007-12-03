Фельдман: владу Харкова перевірить спеціальна слідча комісія

Харків. 3 грудня. УНІАН. У Верховній раді України буде створена спеціальна слідча комісія з перевірки діяльності влади Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції ініціатор створення комісії народний депутат від Блоку Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ФЕЛЬДМАН.

За його словами, діяльність нинішньої влади Харкова, стиль і методи керівництва містом набули такого негативного резонансу і великого масштабу, що всьому цьому має бути дана компетентна оцінка і покладено край, - «я це обіцяв харків’янам».

«Вже подані документи до секретаріату Верховної ради, і я сподіваюсь, що у вівторок, максимум у середу, комісія буде зареєстрована», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

Він зазначив, що за регламентом, до неї увійдуть депутати від усіх фракцій. «Комісія порушить всі проблеми Харкова, включаючи некоректне проведення сесій, винесення на них непідготовлених рішень – це 14-та і 15-та сесії, зокрема, неправильний розподіл землі, відверті кримінальні злочини, ігнорування питання державної таємниці тощо», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

Він не зміг спрогнозувати, як довго буде діяти комісія, але зазначив, що «інтерес до комісії величезний», у її створенні «зацікавлені всі, максимальна кількість людей, і не лише пов’язаних з Харковом» - «нас максимально підтримують», чекають початку роботи і результатів - «що хоча б на прикладі Харкова були поставлені всі крапки над «і» і іншим містам жилося б краще».

При цьому О.ФЕЛЬДМАН повідомив, що «у Харкові за створення слідчої комісії вже зібрано понад 200 тисяч підписів громадян». Всі ці підписи, зазначив він, «будуть передані у Верховну раду, копії будуть направлені Президенту, в Генеральну прокуратуру, СБУ тощо».

Він висловив сподівання, що робота слідчої комісій, яка, в тому числі, «працюватиме з усіма силовими структурами», «буде цілком продуктивною».