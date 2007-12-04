У сусідів – нашестя нелегалів

Сумська область. 4 грудня УНІАН. Найбільшу в цьому році групу незаконних мігрантів - 33 особи – затримали прикордонники Сумського прикордонного загону спільно із співробітниками СБУ та УБОЗ.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Сумського прикордонного загону Олександр ШИШКА, групу незаконних мігрантів правоохоронці затримали неподалік с. Студенок у Глухівському районі Сумської області. Всі затримані громадяни Південно-Східної Азії - не мали при собі речей та документів, проте вони повідомили, що серед них 32 громадян Пакистану та один громадянин Індії віком від 18 до 40 років. Всі чоловіки одягнуті в однакові теплі зимові куртки та зимове взуття. Разом з групою незаконних мігрантів затримано і трьох громадян України, які переправляли нелегалів через державний кордон.

Державний кордон України незаконні мігранти перетнули по льоду замерзлої річки Клевень біля села Студенок, а далі рухались територією України пішки у супроводі провідників.

Наразі затримані незаконні мігранти перебувають у пункті тимчасового тримання Сумського прикордонного загону, вирішуються питання про їх передачу прикордонникам РФ.

З початку 2007 року прикордонниками Сумського прикордонного загону спільно зі співробітниками СБУ та МВС затримано 104 незаконних мігранти.