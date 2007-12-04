Яценюк - шлях до прием’єрства Тимошенко

Харків. 4 грудня. УНІАН. Нинішній керівник МЗС України Арсеній ЯЦЕНЮК є найприйнятнішою кандидатурою для Партії регіонів на посаду Голови Верховної Ради.

Таку думку агентству УНІАН висловив директор Інституту глобальних стратегій харків’янин Вадим КАРАСЬОВ напередодні голосування у Верховній раді за спікера парламенту.

«Для Партії регіонів кращий Арсеній ЯЦЕНЮК, ніж хтось з «оранжевих» радикалів. З одного боку, це відкриває можливість до прем`єрства ТИМОШЕНКО, хоча це ще не 100%, але з іншого боку, це дає можливість збудувати парламент як широку депутатську корпорацію, хоча й побудовану за фракційним принципом», - сказав В.КАРАСЬОВ.

На його думку, це дасть змогу Партії регіонів доволі ефективно володіти інструментами законодавчого впливу і політичного тиску на коаліцію і уряд.

Разом з тим, за словами політолога, варіант обрання «оранжевого радикала» спікером робить парламент більш конфліктним.

В.КАРАСЬОВ вважає, що в ситуації, що склалися, сценарій широкої коаліції, швидше за все, маловірогідний, оскільки у Президента немає можливості погодитись на такий формат через позицію виборців і більшості в НУ - НС.