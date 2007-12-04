БЮТ не залишить у спокої Добкіна

Харків. 4 грудня. УНІАН. БЮТ не відмовляється від перевиборів Харківського міського голови.

Як передає з Києва кореспондент харківського МедіаПорту, про це заявила журналістам Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, як тільки буде сфомованене керівництво Верховної ради, БЮТ внесе законпроект про перевибори мера Харкова.

Відсутність пункту про перевибори міської влади Харкова в коаліційній угоді БЮТ і «Нашої України – Народної Самооборони» не означє, що політичні сили відмовилися від цієї ідеї, сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Це зобов’язання БЮТ, наголосила вона, а значить воно буде виконане.