Росіяни сходу - за «Єдину Росію»

Харків. 4 грудня. УНІАН. Переважна частина громадян Росії, які 2 грудня брали участь у виборах до Держдуми Російської Федерації у східних областях України, віддала свої голоси за «Єдину Росію».

За даними Генерального Консульств РФ у Харкові, до якого входять кілька областей Сходу і Півдня України, з 24 тисяч людей, які мали право брати участь у голосуванні, на виборчі дільниці прийшло трохи більше 900 виборців.

За «Єдину Росію» було віддано 80,6% голосів.

Крім «єдиноросів», 7%-й бар’єр подолала лише Компартія Росії. Вона набрала 8,36% голосів.

ЛДПР та «Справедлива Росія», які пройшли до парламенту РФ, на сході України не набрали належної кількості голосів. Їхні показники – 3,96% та 2,25% відповідно.

Результати інших партій: Яблуко - 1,17%, Союз правих сил - 1,07%, Громадянська сила - 0,8%, Аграрна партія – 0,4%, Партія соціальної справедливості – 0,1%, Патріоти Росії – 0,64%, Демократична партія Росії – 0%.