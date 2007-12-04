Прикордонники зняли з потягу «живий товар»

Харків. 4 грудня. УНІАН. Прикордонники затримали жінку, яка намагалася вивезти в Росію трьох українок для надання інтимних послуг.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, про виїзд групи дівчат повідомила під час проходження паспортного контролю 20-літня пасажирка потягу Севастополь – Санк-Петербрг, яка пред’явила копію паспорта.

З’ясувалося, що її та ще двох українок (19 і 26 років) вивозила до Росії з метою надання сексуальних послуг 33-річна громадянка України.

Всі четверо були затримані, повідомив прес-секретар.