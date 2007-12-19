Аваков: «спадок» Януковича є головним викликом для команди Тимошенко

Харків. 19 грудня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ вважає, що інфляція в 14,2% та ціна на російський газ у 179,5 дол. для України стане головним викликом для уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, так прогнозує події в державі харківський губернатор у коментарі, розміщеному на його особистому сайті.

«Враховуючи дані статистики, а також «комфортну», імені ЯНУКОВИЧА-БОЙКА, знову підвищену ціну на газ (179,5 дол. за 1 куб. м) для України, - перші місяці для уряду Ю.ТИМОШЕНКО будуть зовсім непростими», - йдеться у коментарі.

А.АВАКОВ навів дані Держкомстату, згідно з якими нинішня інфляція в 14,2% вже стала найвищою за останні 7 років.

За його словами, така «спадщина» попереднього уряду стане головним викликом, на який треба буде знайти відповідь уряду БЮТ-НУ-НС».