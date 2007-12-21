Добкін не впевнений у майбутньому?

Харків.21 грудня. УНІАН. На останньому засіданні міськвиконкому мер Михайло ДОБКІН попросив членів виконкому поспішити з прийняттям рішень.

Як передає objectiv.tv, міський голова сказав, що поспішає після засідання поздоровити харківських міліціонерів з професійним святом і вручити їм нові автомобілі.

При цьому мер чи то жартома, чи то всерйоз додав: «У зв’язку з політичною ситуацією в країні невідомо, буду я в якості мера поздоровляти міліціонерів наступного року», передає видання.