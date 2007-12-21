У Харкові відкрився буддійський комплекс

Харків. 21 грудня. УНІАН. Буддійський комплекс "Пагода" відкрився в Харкові 20 грудня.

Як повідомляє агенція SQ, у церемонії відкриття взяли участь заступник голови Харківської облдержадміністрації Ярослав Ющенко, надзвичайний і повноважний посол Соціалістичної Республіки В`єтнам в Україні Нгуєн Ван Тхань, представники в`єтнамської діаспори, релігійної общини "Аджіта" і делегація буддійських ченців з В`єтнаму.

Я.Ющенко привітав гостей і в`єтнамське земляцтво Харкова з відкриттям "Пагоди", підкресливши, що захід, що проводиться, носить не суто релігійний характер, а є також визначною подією в культурному житті Харківщини. "Ми повинні всіляко заохочувати і розширювати традиційні зв`язки у сфері освіти, науки і культурних обмінів. Адже саме ця область є основоположною в процесі поглиблення взаєморозуміння народів", - зазначив він.

Будівництво комплексу було організоване корпорацією "Техноком" (Харків) і в`єтнамським земляцтвом Харкова спільно з релігійною общиною "Аджіта".