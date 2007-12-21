Парламент перевірить ”успіхи” Салигіна - Фельдман

Харків. 21 грудня. УНІАН. Тимчасова слідча комісія Верховної ради України, яка створюється з метою перевірки роботи влади Харкова, може відвідати й сесії Харківської облради, щоб дати оцінку тому, чи дотримувалися депутати законів при ухваленні тих чи інших рішень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції народний депутат України від БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН, коментуючи поданий до парламенту проект постанови щодо створення тимчасової слідчої комісії з дотримання законності в діях харківської влади.

«Величезну кількість речей слідча комісія побачить не тільки в міськвиконкомі. Ми спробуємо направити дії комісії в ті річища, які буде потрібно», – сказав О.ФЕЛЬДМАН.

Народний депутат вважає, що варто подивитися на те, як проходять сесії і в обласній раді, чи немає там порушень регламенту, наскільки законно вирішуються ті чи інші питання, зокрема, виділення землі.

При цьому О.ФЕЛЬДМАН іронічно висловився про те, як голова облради Василь САЛИГІН реагує на критику, а також на відповідні кроки та інтерес правоохоронних органів, і прикривається заявами про начебто політичні гоніння.

Як повідомляв УНІАН, у грудні у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування порушень законодавства та Конституції України керівниками Харкова. Проект постанови подали О.ФЕЛЬДМАН разом з депутатами Олегом ЛЯШКОМ (БЮТ) та Миколою КАТЕРИНЧУКОМ (НУНС).