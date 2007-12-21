Фельдман проти монополізації ЖКГ

Харків. 21 грудня. УНІАН. Олександр ФЕЛЬДМАН виступає проти монополізації житлово-комунального господарства.

"Я проти монополізації житлово-комунального господарства Харкова, зокрема, такою структурою, як "Житлокомсервіс", - заявив 21 грудня журналістам народний депутат-харків`янин О.ФЕЛЬДМАН.

За його словами, потрібно створити умови для функціонування безлічі спеціалізованих підприємств. "Хай вони борються на конкурсній основі за один будинок (якщо це невелике підприємство) або за декілька будинків (якщо це підприємство більше). А міськрада повинна забезпечувати якість послуг шляхом видачі або невидачі ліцензій", - заявив нардеп. "Цим шляхом йдуть в інших країнах, зокрема, в Росії", - зазначив О.ФЕЛЬДМАН.

Як повідомлялось, з початку 2007 р. у Харкові почало працювати КП "Житлокомсервіс". Населення одержує житлово-комунальні послуги на підставі договорів з "Житлокомсервісом". Для цього підприємство уклало договори з ЖЕУ і приватними структурами. Передбачалося, що створення "Житлокомсервіса" дозволить скоротити витрати міського бюджету на утримання працівників ЖЕУ (двірників, слюсарів), які працюватимуть за угодою.