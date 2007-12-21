Поляки запрошують на «Передріздвяний облаток».

19:57, 21 грудня 2007
Харьків
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Вечір звичаїв і традицій - у Будинку Полонії

Харків. 20 грудня. УНІАН. Харківське товариство польської культури планує провести вечір польських народних звичаїв і традицій «Передріздвяний облаток».

Вечір пройде 23 грудня у Будинку Полонії (вул. Червонопрапорна, 7/9, кв. 125).

У заході візьмуть участь представники облдержадміністрації, Консульства республіки Польща в м. Харкові, представники духовенства, члени товариства, а також учні недільної школи, інформує сайт ХОДА.

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