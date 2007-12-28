Губернатор: 70% харків’ян хочуть, щоб Добкін пішов

Харків. 28 грудня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ стверджує, що понад 70% харків`ян висловлюються за те, щоб Михайло ДОБКІН полишив посаду мера.

Про це губернатор сказав сьогодні, промовляючи на своїй підсумковій прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, губернатор послався на дані останніх соціологічних опитувань.

При цьому він зазначив, що близько 40% мешканців міста висловлюються на підтримку Партії регіонів, членом якої є М.ДОБКІН.

Таким чином, констатував А.АВАКОВ, «мешканець міста Харкова не ототожнює політичний спектр з міським спектром, і на мій погляд, це дуже важливо».

Губернатор вважає, що «харків`яни не повторюватимуть свої помилки: «Потрібно вибрати для міста господаря, який би працював на них, адекватного мера, який забезпечить ним гідну якість життя».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції А.АВАКОВ назвав ім’я народного депутата України Олександра ФЕЛЬДМАНА, котрий, на його думку, є на цей час найкращим кандидатом на посаду мера Харкова.

На початку тижня А.АВАКОВ подав до Верховної ради України документи на проведення позачергових виборів Харківського міського голови і міської ради Харкова.