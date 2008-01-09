Уряд запрошує вкладників Ощадбанку СРСР до кас

Київ. 9 січня. УНІАН. Вкладники Ощадного банку СРСР зможуть отримувати свої внески в розмірі до 1 тис. грн. з 11 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона нагадала, що з 8 січня розпочалася реєстрація вкладників, і зазначила, що реєстрація йде успішно.

“Черг жодних практично немає - п`ять-сім чоловік у черзі стоїть. За вчорашній день 155 тис. осіб вже перереєстровані як вкладники - їхні вклади підтверджені, вони внесені до реєстру по всій країні. А в принципі, на сьогодні у нас перереєстровано більш як 30% вкладників, які, починаючи з 11 січня, зможуть отримувати до тисячі гривень залежно від обсягу внесків, які вони мають, готівкою, тобто прийти і отримати гроші”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр зазначила, що в повному розмірі вклад отримуватимуть ті, у кого він складає до тисячі гривень, у кого ж сума більша, на першому етапі теж отримають тисячу гривень. “А далі ми розширюватимемо цю програму”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також повідомила, що сьогодні планується прийняти постанову про порядок виплати вкладів.

Нагадаємо, уряд Юлії ТИМОШЕНКО заявив про намір у 2008 році повернути вкладникам Ощадбанку СРСР близько 20 млрд. грн., зокрема, за рахунок надходжень від приватизації. Представники опозиції заявляють, що в держбюджеті на 2008 рік від приватизації передбачено 8 млрд. грн. Ще 12 млрд. грн. уряд Ю.ТИМОШЕНКО сподівається одержати від позапланових доходів від приватизації, але це не зафіксовано в бюджеті.

Наприкінці грудня 2007 року ОАО «Ощадбанк» приступив до створення реєстру вкладників і власників державних цінних паперів, вкладених до 2 січня 1992 року в установах Ощадного банку СРСР, які діяли в Україні.

На сьогодні в банку діє багатоканальна ”гаряча” телефонна лінія для інформаційної підтримки вкладників Ощадбанку СРСР.

У парламенті зареєстрований законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України», внесений народним депутатом Антоном ЯЦЕНКОМ (фракція БЮТ). Зокрема, проектом передбачено, що знецінені грошові заощадження громадян України компенсуються державою протягом 2008-2009 років у повному обсязі.