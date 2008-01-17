Чоловік забив до смерті свого дворічного сина

Харків. 17 січня. УНІАН. Кримінальну справу стосовно 24-річного чоловіка порушила харківська міліція. Чоловік побив свого сина, від травм дворічний хлопчик помер у лікарні.

За інформацією ЦГЗ УМВС України в Харківській області, хлопчика з множинними травмами – струсом головного мозку, травмами рук, переохолодженням привезли в лікарню 14 січня. Медики відразу ж відправили малюка до реанімації і повідомили правоохоронцям.

Міліціонери з`ясували подробиці події. Виявилося, що дворічного хлопчика побив його власний батько. Батьки дитини були неблагополучною парою, розповідають у міліції. За тиждень до трагедії мати пішла. Батько сам няньчив сина. В ніч напередодні того, як дитину привезли в лікарню, чоловік побив хлопчика. Злякавшись, батько викликав швидку, сказавши лікарям, що син сам упав і вдарився.

15 січня дитина померла у лікарні від травм. Міліція порушила кримінальну справу за ст. 121 ч.2 Кримінального кодексу України – «завдання тяжких тілесних ушкоджень, способом, який має характер особливих мук» (карається позбавленням волі на термін від 7 до 10 років). Підозрюваного затримано. Міліція розшукує матір хлопчика.