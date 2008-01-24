Ціни на продукти знову поповзли вгору

Харків. 24 січня. УНІАН. Ціни на продукти харчування на ринках Харківської області за другу декаду січня підвищилися.

Як повідомила Державна інспекція з контролю за цінами в Харківській області, за станом на 21 січня ціни становили:

яловичина (кг) - 25,2 грн. (10 січня - 24,23 грн.), свинина - 28,1 грн. (27,05 грн.), сало - 13,45 грн., кури випатрані - 14,81 грн. (14,6 грн.). Літр молока коштує 4,33 грн. (4,25 грн.), 1 кг сметани - 11,39 грн. (11,32 грн.), вершкового масла - 22,56 грн. (21,89 грн.), сиру - 19,2 грн. (18,84 грн.).

Борошно пшеничне (кг) коштує 2,59 грн., вермішель з борошна вищого гатунку - 3,2 грн., крупа гречана – 5,04 грн., рис – 3,68 грн. Ціна 1 кг капусти склала 3,02 грн. (2,45 грн.), картоплі - 2,15 грн. (2,03 грн.), цибулі - 3,32 грн. (2,92 грн.), моркви - 3,85 грн. (3,48 грн.), буряка - 3,5 грн. (2,97 грн.), яблук – 5,1 грн. (4,83 грн.). Ціна 1 десятка яєць становить 6,2 грн. (5,94 грн.),1 кг соняшникової олії – 8,67 грн. (8,36 грн.), цукру - 3,52 грн. (3,38 грн.), солі - 0,6 грн.